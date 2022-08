«Siamo sempre tra le prime Nazioni al mondo». Orgoglio azzurro e fierezza rossoverde. L'Italcanoa maschile, femminile e under 21 conferma il trend positivo, riportando una tripletta di bronzo ai Mondiali di Saint-Omer. «Diversamente dai nostri avversari, riusciamo a portare a podio almeno tre squadre», riferisce entusiasta Rodolfo Vastola, allenatore senior e direttore tecnico di tutte le Nazionali.

«Toto #8». Risultati straordinari con una dedica speciale. «I ragazzi dell'under 21, che hanno espresso un buon livello di preparazione, facendo ben sperare per il futuro, hanno giocato portando nel cuore il loro compianto compagno Antonio Marino, al quale è stato tributato il prestigioso terzo posto», osserva Vastola. Tutte le canoe italiche hanno onorato la memoria dell'atleta del Posillipo prematuramente scomparso due mesi fa, alzando al cielo il suo giubbotto e indicando ripetutamente il numero 8. La formazione nella quale militava Marino ha superato la Polonia 5-4 al golden gol.

Rassegna iridata a tinte rossoverdi. «La trasferta è andata bene, anche se puntavamo ad un altro metallo. Arrivare nelle prime posizioni non e' mai facile», ribadisce Vastola, che riconosce la duplice supremazia della Germania. Prestazioni in crescendo degli azzurri, che hanno battuto la Francia ai quarti (3-1), rimediando lo stop di misura in semifinale con la Spagna (3-2). Riscatto immediato con la Gran Bretagna (3-1).

Soddisfazione rosa. La compagine guidata da Francesca Ciancio, tecnico della squadra senior, coach posillipina e vicepresidente del comitato campano della Fick, ha chiuso la kermesse al terzo posto. Tra le protagoniste anche la rossoverde Ada Prestipino. Presenti al Mondiale, inoltre, altre due atlete del Posillipo under 21 Giulia Mormone e Fabrizia Illiano.

Gran Pavese. Posillipo in festa per le affermazioni internazionali dei suoi validi interpreti. E arrivano i complimenti del presidente Aldo Campagnola, sempre nel ricordo affettuoso di Antonio Marino.