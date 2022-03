Una bella esultanza. Il gesto del cuore con le dita e un urlo liberatorio. Un messaggio affettuoso per la zia Daniela e un inno alla gioia sulla materassina. Rivincita e riscatto per Mario Tinelli, che si aggiudica per la prima volta i campionati italiani cadetti nella categoria 46 kg, dopo la medaglia d’argento dello scorso anno. Tifosissimo del Napoli e nipote d’arte. Suo zio è il maestro Francesco Faraldo, tecnico delle Fiamme Azzurre, che racconta l’esperienza vincente del talento campano al PalaPellicone.

«Reduce da un infortunio al ginocchio sinistro e operato in artroscopia, Mario si è beccato il Coronavirus ed è stato fermo quasi un mese. Destino ha voluto che ad un mese dalla rassegna nazionale si è contagiato nuovamente. Ha recuperato ed era desideroso di partecipare: abbiamo fatto il possibile per portarlo in gara a Ostia», spiega soddisfatto l’olimpionico di Londra 2012. E i risultati hanno ripagato gli sforzi. Tinelli ha conquistato il gradino più alto del podio, mettendosi alle spalle Giacomo Pagano (Ippon Club), Francesco Crociani (Judo Grosseto) e Thomas Sassi (Judo Shiai).

Quattro gli incontri disputati dal classe 2006, tesserato con i colori dei Giovani Talenti. «Mario si è fatto valere nel derby campano contro Angelo Marrone (Ginnastica e Arti marziali Torre del Greco), allievo del maestro Sandro Piccirillo. Match sofferto e vinto per wazari. E’ riuscito a trovare un lampo di lucidità e ad andare avanti», commenta Faraldo, bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Pescara nel 2009. «Poi Gabriele Sechi (Progetto Farfalla Judo Yama Harashi Nuoro) superato per ippon. Derby delle Due Sicilie in semifinale e finale. Mario ha battuto Gabriele Carnemolla (Judo Club Koizumi Scicli) per ippon de ashi barai, infine il successo con Giacomo Pagano (Ippon Club), allievo del maestro Giovanni Casale, che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2008, sempre per ippon».

Cresciuto a pane e tatami, Mario Tinelli si è preso la scena al PalaPellicone. «E’ un vero talento. Ci credo, come del resto la famiglia: papà Cosimo e mamma Giovanna sono davvero entusiasti», argomenta Faraldo, felice dell’epilogo prestigioso. «Sono contento ma non metto pressione a Mario: il judo è uno sport difficile ma ricco di valori e sani principi. E’ importante prima il percorso scolastico e poi essere un bravo atleta».

Si parla e si pratica judo in famiglia. «Ha lasciato un segno positivo l’esperienza a cinque cerchi, nonostante la sconfitta rimediata al primo turno con lo spagnolo Sugoi Uriarte, che poi è andato avanti, affrontando avversari che avevo più e più volte superato nella qualificazione olimpica», asserisce Faraldo. «Mi sono rialzato e ho aperto una scuola di judo, portando mio fratello Davide a vincere un titolo italiano assoluto e un titolo junior: per lui si sono aperte le porte della Polizia Penitenziaria».

Si è dato da fare il tecnico delle Fiamme Azzurre in questo settennato. «L’associazione Giovani Talenti è nata nel 2015 a Lusciano. Ho iniziato un progetto sportivo nella scuola Ugo Foscolo con bambini segnalati dal Comune e ragazzi recuperati grazie anche alla collaborazione con case famiglia del territorio. Fondamentale la vicinanza del sindaco Nicola Esposito», ribadisce Faraldo, che si è avvicinato al judo tramite i film di Bruce Lee.

«Ho iniziato con il taekwondo, passando in seguito al judo. Ho vinto il titolo esordienti B a 14 anni ma la sfida più ardua è stata riuscire a conciliare sport e studio». Ancora oggi resta complicato praticare sport (ad alti livelli) senza un sostegno concreto. «Da implementare la cultura dello sport in Campania e in Italia», avverte il classe 1982. «Con Davide, operato di recente alla spalla sinistra, puntiamo a grandi traguardi: tra un mese l’European Cup di Dubrovnik, in Croazia. Il sogno di Mario, invece, le Olimpiadi di Los Angeles 2028». Sulle orme dello zio.