Uno squarcio di sole fuga nuvoloni e pensieri. A rallegrare lo sport napoletano in un momento delicato la vittoria di Antonio Bottone della Star Judo Club. Esulta Scampia, gioisce il maestro Gianni Maddaloni con la sua immancabile maglietta di ambasciatore dello sport. Trionfa il suo allievo in finale nazionale juniores. Derby avvincente contro Rocco Terranova (Ischia Judo) nella categoria 60 kg e podio tutto napoletano con Daniele Di Capua (Nippon Club).

«La gara non è stata delle più difficili, anche perché a causa del Covid-19 molte società non hanno potuto partecipare alla competizione», racconta il neocampione italiano. PalaPellicone anomalo e inedito, struttura federale di Ostia surreale. Tutti opportunamente distanziati e muniti di mascherina. Incontri ordinati e piacevoli sul tatami. Sono stati evitati responsabilmente gli assembramenti e sono stati applicati i protocolli con massimo rigore.

«Ho disputato 4 match, vinti tutti per ippon. In finale ho superato il mio amico Rocco Terranova», riferisce soddisfatto Bottone. La sua ultima gara ufficiale risale a febbraio, a Lignano Sabbiadoro. Riscatto e ripartenza.

Continua a suonare il piano, la sua grande passione. «Dovrò disputare l’Europeo under 21 a novembre. Cercherò di fare del mio meglio come sempre», assicura Bottone. «Spero vivamente che si faccia la rassegna continentale a Porec, in Croazia, perché sarebbe una soddisfazione personale affermarmi sulla scena internazione», conclude fiducioso il judoka napoletano.

Da registrare il successo di Kenny Bedel (Fiamme Oro) nella categoria 81 kg, il terzo posto di Alessandro Pippa (Nippon Club – 55 kg) e il bronzo di Luigi Centracchio (Fiamme Oro – 73 kg).

Sul podio delle società da segnalare il secondo posto della Nippon Napoli, il terzo piazzamento delle Fiamme Oro (coppa ritirata dal tecnico Massimo Parlati), entrambe precedute da Banzai Cortina.

