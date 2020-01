Saranno Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers a sfidarsi domenica 2 febbraio nel Super Bowl. A Miami si sfideranno le uniche due squadre in cui ha militato il mito della NFL Joe Montana. I Chiefs hanno battuto i Tennessee Titans per 35-24 nella finale della American Football Conference riguadagnandosi il Super Owl a 50 anni di distanza. Sarà la loro seconda battaglia per il titolo.



Dall'altra parte ci saranno i 49ers che hanno sconfitto i Green Bay Packers per 37-20 nella finale della National Football Conference. Una finale senza storia, chiusa già dopo il primo tempo sul 27-0. Per San Francisco è il ritorno al Super Bowl dopo 7 anni: inseguiranno il sesto titolo. Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA