Super Bowl, Brady leggendario: a 43 anni trascina Tampa al trionfo e conquista il settimo titolo in carriera

E' accaduto di nuovo. Tom Brady è riuscito nell'ennesimo miracolo. A 43 anni suonati, alla sua prima stagione ai Tampa Bay Buccaneers, l'immarcescibile quarterback è stato in grado di conquistare un altro Super Bowl: il settimo dopo i sei con i New England Patriots.

E' accaduto al Raymond Stadium di Tampa, in Florida (davanti a più di 20.000 spetattori). Tom Brady ha trascinato la sua nuova franchigia (padrona di casa) sino alla vittoria del Super Bowl. Battuti, nettamente, i Kansas City Chiefs del rivale Patrick Mahomes. Il match è finito con un 31-9 piuttosto schiacciante.

Tom Brady ha vinto così il settimo Vince Lombardi Trophy della sua carriera, il primo con i Buccaneers. Si è portato a casa anche il premio di MVP del Super Bowl (quinta volta in carriera).



«È come LeBron. Qualunque squadra in cui lo metti, questa lotta immediatamente per il titolo. Diventa una squadra difficile da battere», le parole del compagno di squadra Mike Evans a ESPN.

Come sempre, spettacolare l'Halftime Show con l'artista canadese The Weeknd in grande spolvero (apertura con il brano Starboy). Per le via della città di Tampa Bay, la festa è già cominciata. I Bucs non vincevano un Super Bowl dal 2002 (unico successo della loro storia).



Inevitabilmente è stata un'edizione condizionata dalla pandemia quella di quest'anno per l'evento sportivo più importante d'America. Anche se guardando agli spalti del Raymond James Stadium di Tampa risulta difficile pensare al rispetto del distanziamento sociale, nonostante il numero limitato di spettatori e l'obbligo per tutti di essere stati testati o vaccinati. Un'immagine comunque che stride con quella degli stadi vuoti e delle partite di calcio a porte chiuse di casa nostra.

