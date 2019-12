Super Italia made in Campania agli Internazionali di Parigi

Da Parigi non solo proteste e scioperi per la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron ma anche una pioggia di medaglie. E’ super Italia nelle ultime competizioni dell’anno, riconfermandosi regina incontrastata. Nazionale protagonista agli Internazionali di chanbara in Francia con un bottino decisamente ricco: 39 le medaglie conquistate dai 14 samurai azzurri (11 ori, 12 argenti e 16 bronzi).



Annus mirabilis il 2019 per gli azzurri tra Europei di Minsk, Mondiali di Tokyo e i recenti Internazionali, l’Italia ha conquistato complessivamente 106 medaglie (34 oro, 28 argento e 44 bronzo), con ben 5 titoli a squadre e 4 Grand Champion. Risultati incredibili, frutto del lavoro e dei sacrifici di tutta l’organizzazione della FeSCI, che proiettano sempre il (Bel) Paese del chanbara ai vertici internazionali.

Italia indiscutibilmente la compagine più forte e temunta al mondo. Nella bellissima cornice dell'Institut du Judo di Parigi si parla esclusivamente italiano. Prova di forza degli azzurri senza precedenti. Messo in bacheca il titolo a squadre kihon (forme) con il tridente composto da Andrea Romano, Roberta Procida e Giuseppe Scuoppo, oltre a due medaglie di bronzo nella gara a squadre juniores datotsu (combattimento) con Francesco Silipo, Giovanni Arrichiello e Samuele Salzano e Alessandra Procida, Sara D’Arienzo e Roberta Procida.



Impressionante la prestazione delle atlete italiane della juniores. Le ragazze hanno letteralmente dominato la categoria, inanellando tutti i titoli di specialità e la maggior parte dei piazzamenti. Tant’è che il Grand Champion è stato disputato dalle sole azzurre. Brilla Chiara Sabatasso, che fa suo il Grand Champion datotsu, quattro ori, due argenti e un bronzo. Alessandra Procida sfodera una grande prestazione, vincendo due ori, un argento e un bronzo. Sugli scudi una splendida Sara D’Arienzo: un oro, un argento e due bronzi. Roberta Procida ottiene, inoltre, due medaglie d’argento e una di bronzo.

Ottima prestazione nei cadetti di Mario Poppiti: tre preziose medaglie, un argento e due bronzi, sintesi perfetta di grinta e cuore. Esultano anche gli atleti della categoria juniores. Oro e argento per Francesco Silipo. Giovanni Arrichiello porta in dote 5 medaglie: un oro, due argenti e due bronzi. Samuele Salzano ottiene un argento e due di bronzo. Ottimo esordio in campo internazionale per Claudio De Vincenzo: l’allievo del campionissimo Christian Cappuccio concretizza gli allenamenti presso la palestra Millecure e ottiene l’argento da esibire al polifunzionale di Soccavo.



Felice esordio negli assoluti per Martina De Simone: con una prestazione superlativa conquista due medaglie di bronzo. Francesco Arpino e Giuseppe Scuoppo mettono al collo due pesanti medaglie di bronzo. Bene anche Salvatore Coscia, che, alla prima esperienza internazionale, sfiora il podio per ben tre volte, fermandosi solo ai quarti di finale.



Soddisfatti in definitiva i dirigenti della Federazione Sport Chanbara Italia, Antonio Di Donato, Paolo Celentano e Pierfrancesco Coscia, che hanno seguito e supportato la spedizione azzurra oltralpe.



