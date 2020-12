Sorrisi giallorossi. In vasca e negli spogliatoi ritrova il buon umore la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. La rivincita annunciata alla vigilia si consuma in partita. Spadroneggia incontrastato Michele Luongo, attaccante classe 1986, nato a Genova. E il bomber ligure annichilisce i biancorossi con la sua cinquina. A porte chiuse, finisce 11-7 (1-2, 4-2, 4-1, 2-2) sul Quinto. Esulta il tecnico Matteo Citro per essersi ristabilito e lasciato alle spalle il Covid-19. La prima vittoria stagionale coincide con il suo ritorno in panchina. Ipotecano il passaggio al turno successivo capitan Andrea Scotti Galletta e compagni con il convincente successo maturato tra le mura amiche.

Coralità e praticità. Si esalta Simone Santini, solito mastino Umberto Esposito, difensore di Ponticelli, ex Canottieri Napoli. Indisponibile il mancino Nicola Cuccovillo. La svolta a fine secondo quarto, quando i campani sorpassano gli ospiti. Dalla distanza prima e poi in controfuga Luongo porta i suoi sul punteggio di 5-4.

Prende le distanze la Campolongo con Carlo Sanges (+2) nel terzo periodo. Accorcia il giapponese Yusuke Inaba ma i salernitani attivano la fuga con la medaglia d’oro alle Universiadi 2019, Esposito, autore di una pregevole palombella, e con il 27enne Gennaro Parrilli (8-5). Incrementano il vantaggio i padroni di casa con super Luongo (9-5).

Nell’ultima frazione il croato Marko Elez infligge il 10-5, la coppia arbitrale, composta da Stefano Alfi e Filippo Massimo Gomez, commina l’espulsione del nipponico Inaba per brutalità. C’è gloria anche per Scotti Galletta, artefice dell’11-5. Le due reti finali dei ragazzi di Gabriele Luccianti riducono il divario. Per meritare il secondo posto nel girone A, l’Iren Genova Quinto dovrà necessariamente imporsi il 16 gennaio 2021 con cinque reti di scarto. Impresa ardua, se non impossibile. Assente per squalifica (due giornate) l’atleta del Sol Levante Inaba.

Ultimo aggiornamento: 19:31

