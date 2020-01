© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre ogni aspettativa ed immaginazione. La selezione campana di Taekwondo torna dalla Technic Cup 2020 con un ricco bottino di medaglie e soprattutto con un prestigioso piazzamento: secondo gradino del podio alle spalle dei pugliesi, padroni di casa. La gara, organizzata proprio dal comitato pugliese, vedeva coinvolti gli atleti delle forme ed a competere erano le migliori regioni d'Italia. Gli atleti, tutti cintura nera suddivisi per fascia d'età, andavano dai 10 anni (cadetti) ai più esperti master, tra i quali maestri con un ricco bagaglio di esperienza e tra i più alti gradi in Italia.La gara non interessava le competizioni individuali ma gli atleti hanno gareggiato in coppia mista (uomo/donna), trio (maschile e femminile) e team unico (cinque componenti).Momenti davvero importanti, dal punto di vista tecnico, sono stati vissuti con la gara dei seniores, in particolare con la coppia mista, dove a trionfare sono stati la casertana Martina Pengue e il salernitano Umberto Pastore.La Pengue e Pastore, entrambi reduci dalle ultime Universiadi a Napoli, hanno affrontato e vinto coppie di livello nazionale, nonché attuali titolari della squadra azzurra, in una gara condotta magistralmente.Non solo; sia la Pengue che Pastore si sono letteralmente fatti in due, perché oltre a gareggiare come atleti nella loro categoria, hanno guidato i più piccoli cadetti e juniores da tecnici regionali.- commenta il presidente del comitato regionale Domenico Laezza -».Inoltre la Campania ha conquistato ottime medaglie anche nella specialità del freestyle, nuova competizione che si basa su tecniche di calci e pugni in acrobazia e su base musicale.