Assaggio d’Azzurro per dodici talenti della pallavolo campana. Cinque giorni dal 2 all’8 dicembre in cui lo staff tecnico della Nazionale, coordinato dal prof. Angiolino Frigoni, ha avuto modo di visionare i migliori prodotti della nostra terra, presso il centro di qualificazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma.



Lo stage rientra nel nuovo processo di qualificazione tecnica federale delineato dal direttore tecnico del settore giovanile della Fipav, il prof.Julio Velasco. L’obiettivo è di migliorare e velocizzare il processo di selezione e inserimento dei talenti distribuiti sul territorio nazionale.



Il commissario Guido Pasciari: «È stata una settimana molto intensa e produttiva, che avrà una notevole ricaduta sui singoli atleti e sul nostro movimento. Il C.R. Campania ha decisamente apprezzato questa iniziativa della Federazione. Quello di Velasco è un cambiamento radicale i cui frutti, a mio avviso, non tarderanno ad arrivare. E i primi effetti si vedranno sulle attività delle regioni».



Ad allenarsi sotto gli occhi dei tecnici federali Barretta, Ciampa, De Gennaro, Russo Antonio e Giacono, LAtella (Volley Meta), Agouzoul (Normanna Aversa), Basco (Olimpica), Citro (Pratole), Cucino (Volley Project Pontecagnano), Napolitano, Terracciano (Elisa Pomigliano), Tartaglione (Pallavolo 2000),





