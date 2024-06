Europei atletica, Tamberi a caccia dell'oro nel salto in alto: il programma di stasera e gli italiani in gara

Gli Europei di atletica di Roma sono arrivati al penultimo giorno, con gli atleti che scendono sulla pista dello Stadio Olimpico per cercare di vincere le ultime medaglie in programma. L'Italia guida su tutte grazie a un grande distacco arrivato tramite l'impegno degli atleti in gara. In totale sono 17 i piazzamenti raggiunti dagli azzurri, con ben otto ori. L'ultimo di questi è arrivato ieri sera grazie a Sara Fantini, che è arrivata prima nel lancio del peso femminile.

Europei atletica di Roma: 4x100 maschile in finale anche senza Jacobs, la 4x100 donne è fuori, le due 4x400 all'ultimo atto