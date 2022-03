Tarantino, delusione San Giuseppe: «Questa squadra manca di anima»

«Credo che questa squadra manchi di anima». Deluso e amareggiato Carmine Tarantino, dopo la pesante sconfitta subita dal Real San Giuseppe al PalaSele contro la Feldi Eboli. I vesuviani sono crollati psicologicamente, gettando alle ortiche tutto quanto di positivo evidenziato nelle due precedenti uscite contro Pescara in campionato e Petrarca in Final Eight di Coppa Italia.

«È già successo un mesetto fa - aggiunge il tecnico gialloblu -, al primo gol subito siamo crollati. Non abbiamo la forza di reagire e questo è il principale problema, oltre a quello di non segnare rispetto alla mole di gioco che creiamo».

Un brutto colpo sul piano mentale per il Real, chiamato venerdì al secondo derby esterno di fila, contro Sandro Abate Avellino. «La cosa che più mi colpisce è l’anima debole che ha questa squadra. Bisogna guardarsi soprattutto dentro, c’è da farsi delle domande e darsi delle risposte. Si sta verificando di nuovo qualcosa che era già accaduto e questo - ha concluso mister Tarantino - non può essere il viatico giusto per continuare nel migliore dei modi questa stagione».