TC Capri-Sporting Anacapri, il derby dell'Isola Azzurra per la serie C

Capri freme per il suo Matteo. Berrettini è entrato nel cuore dell’Isola Azzurra da quando è iniziato il suo connubio con Capri Watch, il marchio che lo ha accompagnato fin da quando era solo una promessa e fino alla finale di Wimbledon, il torneo di tennis più importante del mondo. E proprio nel giorno del match clou, per tifare Berrettini l’isola di Capri si è regalata un’occasione sportiva a sua modo storica. Un derby tennistico con in palio la promozione in serie C (e lo scudetto campano 2021 di serie D1). Se lo contenderanno il Tennis Capri di via Camerelle e il Capri Sporting Club di Anacapri in una sfida inedita e particolare, in una domenica dedicata alla grande finale di Matteo Berrettini. Si giocherà di mattina ma, è certo, che se il match si prolungherà nel pomeriggio, allora bisognerà fare una doverosa pausa per seguire il match dell’azzurro contro il numero 1 Novak Djokovic; come del resto farà tutta l’Isola Azzurra che alle tre del pomeriggio si fermerà per la grande sfida sull’erba londinese. Chiunque dei due club vincerà, dedicherà il successo a Matteo Berrettini, aspettando poi il campione entrato nella storia del tennis italiano, per celebrarlo a Capri con una grande indimenticabile festa.