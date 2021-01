Una parentesi incredibilmente sfortunata quella di Valentin Dujacquier tra le fila del Real San Giuseppe. L'atleta belga, dopo lo sfortunato autogol che ha aperto le marcature nella sfida esterna col Catania, si ritrova oggi a dover chiudere con largo anticipo la stagione.

Dovrà infatti di nuovo ricorrere a un intervento chirurgico, a causa del riacutizzarsi di un pregresso problema alla caviglia destra. Un ko definitivo per questo torneo, che interrompe dopo una decina di giorni l'esperienza di Dujacquier alla corte del presidente Massa.

La società intanto attende l'esito del ricorso presentato nei giorni scorsi, relativo all'ultimo match contro Meta Catania. Un evidente errore tecnico del cronometrista, che non aveva riattivato il timer per diversi secondi, ritardando di fatto la fine dell'inferiorità numerica per i vesuviani, maturata per il doppio giallo a Pedrinho. Nel frangente, Catania aveva realizzato un gol tra le proteste della panchina del Real.

