La tripletta dell’attaccante Andrija Vlahovic e le doppiette di Mario Del Basso e di Riccardo Lo Dico, così come le segnature di Francesco Paolo Lo Cascio e del centrovasca Andrija Basic, stendono capitan Michele Luongo e compagni nella prima semifinale playoff. Alla piscina Olimpica Telimar Palermo-Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno finisce 9-4 (parziali di 4-0, 2-1, 2-1, 1-2).

«Abbiamo disputato un’ottima partita, tutto è filato liscio», commenta la calottina rossoverdeblu numero 2. In piena emergenza. «Siamo scesi in acqua senza lo statunitense Max Irving, Francesco Turchini e Andrea Giliberti», ravvisa il salernitano Mario Del Basso. «Abbiamo fornito una prestazione di livello e questo ci ha fruttato una buona prova in difesa. Tutto è andato in discesa di conseguenza», ammette l’ex giocatore della Canottieri Napoli, autore di una pregevole doppietta. «Ho sbagliato il rigore: ho tirato male», scherza e sorride il player classe 1998. «Speriamo di chiudere la pratica sabato prossimo alla Vitale», conclude soddisfatto Del Basso.

Nel quarto tempo Gennaro Taurisano subentra a Simone Santini e para il rigore a Mario Del Basso (1’21”). Nella stessa frazione avvicendamento in porta tra Luigi Ricciardiello e Gianmarco Nicosia, campione del mondo e Collare d’oro al merito sportivo, che neutralizza il penalty del croato Marko Elez nel secondo periodo (2’10”).

Avvio difficile per i giallorossi, che non riescono a ricucire il pesante break, rimediato nei primi 8 minuti. «Abbiamo approcciato male la gara, subendo un parziale di 4-0, che ha reso tutto più semplice per il Telimar», afferma il tecnico Matteo Citro. «Abbiamo avuto poca qualità individuale e siamo stati troppo “morbidi”», dichiara l’allenatore della Rari Nantes. «Sabato 14 maggio gara 2 a Salerno: per rimetterci in gioco, dobbiamo dare tutti di più». Citro avverte i suoi.