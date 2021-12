Derby delle Due Sicilie. Nel precedente confronto all’Olimpica prevalsero gli isolani 10-9 con uno scatenato Andrija Vlahovic. L’attaccante croato di Sibenik trasformò tre rigori e mise a referto sei reti. Sabato 18 dicembre (ore 15.30) si ripropone il duello tra azzurri: da un lato Gianmarco Nicosia, campione del mondo e Collare d’oro al merito sportivo, dall’altro Roberto Spinelli, campione europeo under 17 e vicecampione del mondo under 20. Sfida tra portieri e non solo. Telimar Palermo-Posillipo ultimo atto clorato del 2021.

Fronti molteplici. «Tra Euro Cup, campionato e Nazionale abbiamo avuto molti impegni ravvicinati e questa è stata una delle poche settimane di lavoro a Palermo», spiega Luca Marziali, ex di turno. Il pallanuotista di Fermo classe 1991 ha trascorso sei anni all’ombra del Vesuvio: prima il biennio all’Acquachiara, poi il quadriennio in rossoverde. «Lavoriamo in vista del Posillipo con un occhio al 2022», ammette il centroboa-ingegnere. «Si prospetta una gara insidiosa contro Paride Saccoia e soci: meritano rispetto. Se non entriamo in acqua con la giusta attenzione, rischiamo molto», avverte i suoi Marziali. Telimar a quota 22 punti, napoletani a 10. «Conosco bene il Posillipo e so che ci daranno filo da torcere».

Settebello. Ritroverà da avversari Massimo Di Martire e Roberto Spinelli, compagni in azzurro nel collegiale a Ostia dal 19 al 22 dicembre. «Sono contento che Sandro Campagna stia lavorando anche su di me e spero di continuare a fare parte di questo gruppo fino alla preparazione dei prossimi Mondiali», auspica fiducioso Marziali.

Altro ex del match l’atleta di Long Beach. «Max Irving si è ben integrato in Sicilia. E’ molto più forte rispetto a qualche anno fa, è un giocatore completo, che starebbe bene in tutti i top club d’Europa. Siamo fortunati ad averlo con noi», argomenta il numero 8 rossoverdeblu. «Irving sta imparando l’italiano, è a buon punto. Ci si intende in acqua e non abbiamo problemi di comprensione», conclude Marziali (nella foto di Salvatore Lopez).

Palermitani reduci dalla largo successo al Foro Italico contro la Lazio (6-20), ragazzi di Roberto Brancaccio indenni dall’incontro alla Scandone ritrovata contro la Roma Nuoto (7-6).