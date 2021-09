Il napoletano Marigliano campione Under 13 ai Tricolori di Lecce

Il tennis giovanile campano torna a festeggiare un titolo italiano dopo le stagioni buie della pandemia e dopo quattro anni dall’ultima vittoria di Federica Sacco nell’Under 16 (ottenuta proprio a Napoli). Antonio Marigliano, napoletano del Tennis New Torre del Greco, ha conquistato a Lecce lo scudetto tricolore Under 13, battendo in finale in un derby tutto campano, il coetaneo sammaritano Salvatore Tartaglione con un doppio 6-4 6-4, dopo circa un’ora e 40’ di gioco.

Marigliano chiude in bellezza un’estate di grande qualità, con numerose affermazioni nel circuito internazionale giovanile di Tennis Europe, e con la convocazione nella nazionale italiana giovanile per alcuni tornei individuali. Per Tartaglione, oltre al secondo posto individuale, la consolazione del secondo posto anche nel torneo di doppio, in coppia con Alessandro Binetti.