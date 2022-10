Atp 250 Napoli, campi danneggiati dalla pioggia: oggi non si gioca

I campi di cemento allestiti al Tennis Club Napoli per il torneo Atp 250 al via oggi con le qualificazioni sono stati danneggiati dalla pioggia di giovedì e i giudici hanno quindi deciso che non è possibile usarli.

Al Tc Napoli i campi sono in terra rossa e nell'ultima settimana sono stati trasformati in cemento. I giocatori delle qualificazioni di oggi vengono quindi mandati al Tennis Club Pozzuoli per giocare i match. Il circolo si metterà ora subito al lavoro, si apprende, per ospitare il tabellone principale del torneo al via lunedì.