Tennis Atp 250 Napoli senza pace: stop al match di Nardi per umidità

Prima la resina, ora l'umidità. Non c'è pace per l'Atp 250 Napoli cup che al giorno uno del tabellone principale ha dovuto affrontare il primo rinvio. Nella serata di ieri in campo Luca Nardi e il francese Corentin Moutet che hanno iniziato a lamentarsi della scivolosità del campo sin dalle prime battute della partita. Con il passare degli scambi la pericolosità del manto è apparsa evidente. Tutto rimandato ad oggi con il match sul 2-2.

Come se non bastasse si registra anche lo sfogo di Nicolas Barrientos, impegnato nel torneo di doppio a Pozzuoli. Un lungo messaggio su twitter in cui lamenta il secondo cambio di albergo, i bagagli trovati nella hall; problemi ai campi, doppio disputato ad un Tc distante 40 minuti dal club ufficiale. «La scarsa organizzazione e programmazione di questo torneo dice - ha reso impossibile l'affronto dei problemi che si presentano ogni giorno. Spero che l'Atp adotti misure per evitare che i giocatori debbano affrontare queste situazioni».

Peccato perché la giornata era cominciata con l'atto d'amore di Sonego e Musetti nei confronti di Napoli. «Il campo è perfetto e devo dire che è davvero una location incredibile, non vedo l'ora di giocare». Il 27enne torinese, n. 50 del ranking, ha un nonno napoletano «che purtroppo non ho mai conosciuto». «Il circolo è stupendo - continua - del resto qui ho giocato il Challenger qualche anno fa. Vedere il mare mentre ti alleni è qualcosa di meraviglioso». Lorenzo Musetti estasiato per la sua prima volta a Napoli: «Ho svolto una prima sessione di allenamento, e subito sono stato circondato dal calore dei tifosi. Il club mi piace molto e poi io sono nato sul mare: giocare qui mi ricorda casa».

Esordio amaro per Simone Bolelli e Fabio Fognini. Nel match disputato al TC Pozzuoli i due azzurri, partiti come secondi favoriti del tabellone, hanno ceduto 61 64 alla coppia francese formata da Adrian Mannarino e Fabrice Martin.

È stato del giapponese Taro Daniel, n. 95 del ranking, il primo sorriso sull'Arena dopo il duplice 6-3 rifilato allo spagnolo Pedro Martinez. L'argentino Pedro Cachin, n. 57 ha eliminato in tre set Mannarino, n. 42 Atp ed ottavo favorito del seeding. Vittoria per doppio 6-4 di Daniel Elahi Galan su Bernabe Zapata Miralles. Albert Ramos-Viñolas, testa di serie numero 7 sconfitto 7-5 7-6(5) dal portoghese Nuno Borges.

Oggi si ricomincia alle 10 con Carbales Baena-Jarry; Baez (6)-Sonego; Fucsovics-Shang Grenier-Fognini, Djere-Gojo e McDonald-Passaro.