Atp 250 Napoli, le ultime due wild card assegnate a Luca Nardi e Flavio Cobolli

Si tratta di un'importante opportunità per il pesarese e il romano di continuare a mettersi in mostra e, con l'appuntamento delle Intesa Sanpaolo next gen atp finals alle porte, di provare a qualificarsi per il torneo riservato ai migliori otto under 21 al mondo, in scena a Milano all'Allianz cloud dall'8 al 12 novembre.

Dopo l'annuncio di ieri con l'arrivo di Matteo Berrettini alla Tennis Napoli Cup by Banca di credito popolare, sono state assegnate a Luca Nardi e Flavio Cobolli le ultime due wild card per il tabellone principale del torneo.

Luca Nardi, 19 anni e numero 132 al mondo, occupa l'undicesima posizione della Race to Milan. Dieci giorni fa ad Astana ha conquistato la sua prima vittoria a livello Atp battendo il russo Alexander Shevchenko e, approdato agli ottavi di finale, ha dimostrato di saper tener testa a un top player come Stefanos Tsitsipas. Nella stagione in corso ha vinto tre titoli challenger (Lugano, Forlì e Maiorca), ha disputato le semifinali a Barletta e i quarti a Spalato.

Flavio Cobolli, 20 anni e numero 164 Atp, è diciassettesimo nella Race to Milan. Quest'anno ha celebrato lil suo primo trionfo a livello challenger catturando il titolo in quel di Zara. Il romano ha raggiunto le semifinali negli eventi di Roma 1 e Roseto degli Abruzzi 1. Per lui anche i quarti di finale del Challenger di Todi.

Per quanto concerne il torneo di qualificazione, le due wild card sono state assegnate a Stefano Napolitano (numero 506 Atp) e Gianmarco Ferrari (numro 420 Atp).

Domani al via il torneo con gli incontri del tabellone di qualificazione.