Si conclude il round robin del Gruppo D con gli azzurri già tagliati fuori dalla qualificazione ai quarti. All'Italia, infatti, non basterebbe nemmeno battere gli Stati Uniti per 3-0 vincendo tutti i match in due set poiché arrivando alle spalle della Russia non sarebbe comunque una delle due migliori seconde dei sei gironi ammesse al turno successivo insieme alle vincitrici di ciascun raggruppamento. In questa prima Atp Cup l'Italia aveva esordito con una sconfitta per 3-0 contro la corazzata russa targata Daniil Medvedev e Karen Khachanov: poi gli azzurri si erano in parte riscattati superando la Norvegia per 2-1, anche se hanno pagato a caro prezzo il ko in singolare di Fognini contro Ruud.



Per quanto riguarda la sfida con gli Usa nel primo singolare, tra i numeri due dei rispettivi team, bella vittoria di Stefano Travaglia, numero 84 del ranking mondiale, che si è imposto per 7-6 (7-3) 7-6 (7-1), in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, su Taylor Fritz, numero 32 Atp. Quindi nel match tra i leader delle due squadre Fabio Fognini, numero 12 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4, 7-6 (7-5), in un'ora e mezza di gioco, John Isner, numero 19 Atp: per il 32enne di arma di Taggia si è trattato del primo successo in cinque sfide con il 34enne «gigante» (208 centimetri) di Greensboro, North Carolina. Nel doppio la coppia azzurra formata da Fognini e Simone Bolelli affronterà quella americana composta da Austin Krajicek e Rajeev Ram. Ultimo aggiornamento: 16:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA