Madrid, fuori Nadal: la prima semifinale è Thiem-Zverev. Avanti anche Ruud che aspetta uno tra Berrettini e Garin

È Alexander Zverev il vincitore del quarto di finale di cartello dell'ATP Masters 1000 di Madrid che lo ho visto contrapposto al Re della terra rossa e numero due al mondo Rafael Nadal. Il tedesco gioca un gran tennis e annichilisce il maiorchino in due set molto combattuti, che si trascinanoal limite delle due ore nonostante l'assenza di tie-break. Il "padrone di casa" Nadal, già 5 volte campione del Mutua Madrid Open, si arrende con un doppio 4-6, e riesce a rubare un solo break durante l'intero match al numero 6 al mondo, che raggiunge in semifinale Dominic Thiem.

It's a first win on clay against Nadal for @AlexZverev! 👏 He defeats the five-time Madrid champion 6-4, 6-4 and moves into the semi-finals. #MMOPEN pic.twitter.com/neyKUu3ONd — ATP Tour (@atptour) May 7, 2021

Rimonta Thiem

Vittoria in rimonta per l'austriaco Dominic Thiem, che in poco meno di due ore si sbarazza dell'americano John Isner e del suo potentissimo servizio. Il numero 4 del mondo perde subito il servizio nel secondo game del primo set, ed è un grave errore perchè Isner lo difende benissimo fino alla fine della ripresa - 18 gli ace per lui a fine gara, non pochi sulla terra - che chiude per 6-3.

La musica cambia nel secondo e nel terzo set, dove Thiem è più attento al non concedere alcun break e a tenere meglio a bada le fiondate del numero 39 al mondo, che nei giochi in difesa non riesce mai ad impensierire il campione in carica degli US Open. I due set finali finiscono 6-3 6-4, e Thiem avanza in semifinale dove incontrerà proprio Zverev.

Ruud comodo in due set

Vittoria agevole anche per Casper Ruud, che batte col punteggio di 7-5 6-1 il kazako Alexander Bublik, a cui non concede nemmeno un break. Il norvegese aspetta ora il vincitore dell'ultimo incontro previsto in giornata dal tabellone maschile, che vedrà il nostro Matteo Berrettini sfidare il cileno Cristian Garin.