Australian Open, impresa Federer: annulla 7 match point e vola in semifinale

Roger Federer è il primo semifinalista degli Australian Open di tennis. Il campione svizzero ha infatti battuto e eliminato ai quarti lo statunitense Tennys Sandgren, con il punteggio di 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 dopo tre ore e mezza di gioco, e soprattutto dopo aver annullato all'avversario ben sette match point nel quarto set, per poi prendere decisamente in mano le redini dell'incontro. In semifinale Federer, attualmente numero 3 del mondo, numero due del ranking, e il canadese di origine montenegrina Milos Raonic, numero 32 della classifica mondiale. Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA