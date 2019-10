Ora è ufficiale:è entrato nella top ten del tennis mondiale. L'Atp ha infatti pubblicato la nuova classifica che vede al comando sempre il serbo. Berrettini, romano, 23 anni, entra per la prima volta nei primi migliori dieci del ranking, conquistando il nono posto grazie ai risultati conseguiti in una stagione da incorniciare, e si trova ora a un passo dalle Finals di Londra. Altra buona notizia per il tennis azzurro è l'ingresso del giovanissimo altoatesinonella top 100: il 18enne si è infatti preso il 93mo posto.Quanto agli altri italiani,si conferma 12mo, risalgono invece due gradini(54mo) e(71mo), perde tre posti(74mo) mentre scivola di cinque posizioni(88mo).Djokovic è re del tennis mondiale per la 52esima settimana consecutiva: sono 275 le settimane complessive sul trono per il serbo,, preceduto solo da Pete Sampras, secondo con 286 settimane, e Federer, leader con 310 settimane. Restano 320 per ora i punti di vantaggio di Nole su, che però il 4 novembre si riprenderà lo scettro di numero uno. In terza posizione c'è sempre, consolidata dal decimo sigillo nella sua Basilea, seguito dal russo Daniil Medvedev, avvicinato da Dominic Thiem, a sua volta «profeta in patria». Quindi al sesto posto Alexander Zverev e al settimo il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, mentre a chiudere la top ten è ancora lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Grazie alla finale a Basilea balza fra i top 20 l'australiano Alex De Minaur, che si porta al numero 18 della classifica, migliorando il proprio best ranking proprio una settimana prima delle Next Gen Atp Finals di Milano dove sarà uno dei protagonisti più attesi.