Tennis, Internazionali Città di Caserta: assegnate le wild card. In campo da domenica

Tutto pronto per la la trentacinquesima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa, torneo con montepremi da 60mila dollari che riporterà in Campania il circuito mondiale della racchetta. E’ già abbondantemente operativo il team di coloro che lavoreranno per far sì che dal 2 giugno, giorno dei primi match, fino alla finale prevista per il pomeriggio di domenica 9 giugno, tutto funzioni alla perfezione. Intanto sono state assegnate dal settore tecnico femminile della FITP e dal circolo organizzatore.le wild card, sia per il tabellone finale che per quello delle qualificazioni.

Via libera per il tabellone conclusivo a Dalila Spiteri, Jennifer Ruggeri e Anastasia Abbagnato, mentre il Tennis Club Caserta ha concesso la card ad Antonia Aragosa, da anni portacolori della squadra impegnata in serie cadetta. Per il tabellone delle qualificazioni la FITP ha invece assegnato il lasciapassare a Francesca Pace, Denise Valente e Virginia Ferrara. Mentre il circolo organizzatore ha segnalato Lucchina Greta Greco e Martina Comegna che da domenica saranno in campo.

Il tabellone di quali sarà definito nella serata di domani, quando il supevisor del torneo Guido Pezzella, effettuerà il sorteggio alla presenza di due atlete e poi procederà a stilare l’elenco e gli orari dei match del torneo casertano, l’unico in Europa con montepremi da 60mila dollari che si gioca nella settimana. Quello di Caserta fa parte infatti dei 5 tornei da 60mila dollari di montepremi che si giocano in Italia oltre Grado, Brescia, Roma Antico Tiro a Volo e Cordenons. La formula del torneo è quella prevista dalle competizioni ITF: si inizia domenica mattina con i match validi per superare le qualificazioni che si giocheranno fino alla serata di lunedì 3 e poi da martedì 4 giugno prenderà il via il tabellone finale che si concluderà nel pomeriggio di domenica 9 giugno.

Contemporaneamente avrà luogo anche il torneo di doppio con match di finale previsto invece per la serata di sabato.

Il torneo gode della partecipazione di giocatrici di massimo livello, con alcune entry appartenenti addirittura alla top 100 della classifica WTA. Un altro traguardo storico per il circolo casertano. «L’ITF casertano ha ottenuto importantissimi riconoscimenti da parte del circuito internazionale, che parlano del nostro come uno fra i migliori tornei di questa fascia – ha detto il presidente del tennis club Caserta, Massimo Rossi – per organizzazione, qualità delle strutture e dei servizi. Siamo felici di avere confermato il montepremi, che permetterà uno spettacolo di elevata qualità sui campi di via Laviano, e altrettanto soddisfatti di aver ricevuto ancora la partecipazione di tanti sponsor, cui va il nostro più grande ringraziamento».