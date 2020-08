Niente finale per Naomi Osaka al Western & Southern Open, il torneo Wta di Cincinnati (che, per l'emergenza coronavirus si disputa a Flushing Meadows). La giapponese si è ritirata per infortunio prima di giocare la finale con la bielorussa Viktoria Azarenka che quindi è stata dichiarata vincitrice. «Mi dispiace tanto dovermi ritirare per infortunio», ha detto la giapponese, senza specificare se potrà o meno partecipare al prossimo US Open, che inizierà lunedì. Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA