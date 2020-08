Il numero uno del mondo, Novak Djokovic, vince faticando contro Roberto Bautista-Agut e conquista un posto in finale del Masters 1000 di Cincinnati 2020 nel Western&Southern Open.Il serbo si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 (7-0) e sfiderà per il titolo Milos Raonic. Ultimo aggiornamento: 10:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA