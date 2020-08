Tutto facile per Novak Djokovic al Masters 1000 di Cincinnati (Western and Southern Open) che si gioca sui campi di New York. Il numero uno del mondo batte in due set (6-3 6-1) il tedesco Jan-Lennard Struff e raggiunge in semifinale Roberto Bautista-Agut, che a sorpresa ha eliminato in tre set 1-6 6-4 6-3 il campione uscente Daniil Medvedev. Successo per Stefanos Tsitsipas che ha superato lo statunitense Reilly Opelka, che si è ritirato dopo 37' sul 6-5 in suo favore nel primo set, per un problema al ginocchio destro. Tsitsipas aspetta Raonic, che ha battuto 4-6, 7-6, 7-5 il serbo Krajinovc. Il torneo oggi si ferma per decisione dell'associazione tennis Usa; stop a tutti gli incontri per protesta contro il ferimento da parte della polizia dell'afroamericano Jacob Blake. Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA