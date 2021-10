Dopo 109 anni la Coppa del Re è tornata al Tennis Club Napoli

Dopo 109 anni la Coppa del Re, assegnata da Vittorio Emanuele III e vinta nel 1912 dalla coppia di tennisti napoletani Tullio Jappelli ed Eugenio Schioppa, è tornata a casa. Nel Tennis Club Napoli, che in quegli anni si chiamava Lawn Tennis Napoli.

La cerimonia di consegna del trofeo in occasione del gala dinner per il torneo Atp in corso sui campi del Tc Napoli, a cui ha partecipato Daniela Jappelli, nipote di Tullio e socia del circolo giallorosso, accolta dal presidente Riccardo Villari.