Tc Napoli, dopo 109 anni rispunta la Coppa Reale vinta da Jappelli

Cinque giugno, il Tennis Club Napoli presieduto da Riccardo Villari compie 116 anni. E in questa occasione sarà presentata la “Coppa ritrovata”. Tornerà presto nelle bacheche del club della Villa la Coppa Reale, 109 anni di età, assegnata nel 1912 a Tullio Jappelli, vincitore di un torneo internazionale. Era tra i trofei della nipote Daniela Jappelli, anche lei tennista, che ha deciso di donarla al sodalizio giallorosso. Tornerà nelle bacheche del club con una celebrazione in occasione della prossima nascita del museo del Tc Napoli. La Coppa Reale, donata dal Re d'Italia Vittorio Emanuele III al Lawn Tennis Napoli per il vincitore del torneo internazionale, è la seconda coppa di sport più antica in Campania, seconda solo alla Coppa Lysistrata di canottaggio, datata 1909.