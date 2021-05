Al Tc Pozzuoli torneo Open dal 31 maggio al 13 giugno

Lo scenario è quello del Tennis Club Pozzuoli, struttura all’avanguardia del panorama campano. Appuntamento con l’Open Città di Pozzuoli, che gode del patrocinio del sindaco Vincenzo Figliolia. Dal 31 maggio al 13 giugno i campi della struttrura cara al presidente Antonio Laezza ospiteranno quanti tra i migliori interpreti del circuito nazionale open avranno deciso di mettersi in gioco, tentati magari anche dal montepremi di 5mila euro. Le iscrizioni sono aperte e avranno le seguenti date di scadenza:

- 29/05 per la sezione quarta Categoria Maschile

- 3/06 per la sezione terza Categoria Maschile e terza e quarta Categoria Femminile

- 6/06 per la sezione seconda Categoria.

«E' per noi una grande gioia poter ospitare questa manifestazione – dichiara il presidente del Tc Pozzuoli Laezza – e mettiamo la struttura volentieri a disposizione di quanti vorranno farci visita. Questo è il nostro spirito e proviamo sempre a condividerlo».

Il regolamento di partenza prevede un montepremi per il tabellone principale e uno per le sezioni intermedie di terza Categoria.

Per info & iscrizioni: tennisclubpozzuoli@gmail.com.