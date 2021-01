Il Tennis Club Vomero ha un nuovo presidente. Si tratta di Dino Causa, che prende il posto di Carlo Grasso, rimasto in carica per due mandati. Causa, commercialista napoletano, è uno degli storici soci del circolo di via Rossini, di cui è stato prima allievo, poi giocatore, infine dirigente. Alla elezioni del club stella d’oro del Coni hanno partecipato oltre il 70 per cento degli aventi diritto. Era candidata una sola lista, votata a grande maggioranza con presidente Causa, appunto, e con il nuovo consiglio composto da Francesco Buono (vice presidente), Raffaele Basile, Gaetano Desiderio, Giuseppe Bruno, Carmine Caccia e Fabrizio Sbriglia (sarà il direttore sportivo); saranno in carica fino al dicembre 2024.

Tra gli obiettivi del presidente Causa e del nuovo consiglio consolidare i successi della Scuola Tennis già tra le prime d’italia, e il settore agonistico, con le varie squadre nei campionati nazionali e con il fiore all’occhiello della formazione di serie A2, nata con l’obiettivo di valorizzare i migliori tennisti del club e della Campania.

Ultimo aggiornamento: 12:14

