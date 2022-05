C’è chi procede nel torneo più importante d’Italia, e chi lo saluta in anticipo. E’ la legge dello sport. La prima giornata ufficiale degli Internazionali BNL di Roma 2022 ha lasciato in dono molte impressioni, in primis la conferma che il tennis maschile italiano stia vivendo un buon momento per quanto riguarda i giovani talenti. Uno di loro risponde al nome di Luca Nardi: il 18enne pesarese, che vanta già due Challenger nel palmarès e sembra avere le stimmate del predestinato, ha passato il turno battendo 6-4 7-5 Gabriele Piraino. Sorride anche Marco Cecchinato (testa di serie numero uno), il quale piegando non senza fatica Francesco Maestrelli fa vedere che i problemi fisici che lo hanno tormentato a inizio 2022 stanno piano piano sparendo, e al tempo stesso sta tornando la tenuta mentale che pareva avere abbandonato l’ex semifinalista del Roland Garros 2018.

MORONI KO

Il promettente mancino di Latina Giulio Zeppieri si conquista anche lui un posto ai quarti di finale, mentre Gian Marco Moroni detto Jimbo paga le fatiche del Challenger al TC Garden (dove ieri ha perso in finale contro Franco Agamenone): il romano si inchina a un altro Gian Marco, ossia Ferrari. La partita con l'esito più difficile da prevedere, ossia Matteo Arnaldi contro Matteo Gigante, ha visto infine il successo del primo (3-6 6-3 6-4), che ora trova Nardi ai quarti. Nelle donne esultano Federica Di Sarra e Lisa Pigato: la pontina e la giovanissima bergamasca avanzano nelle prequalificazioni eliminando rispettivamente Martina Spigarelli e Stefania Chieppa. Angelica Raggi fa masticare amaro Deborah Chiesa: la trentina, che puntava al riscatto dopo anni pieni di infortuni, cade in rimonta 2-6 6-2 7-5.