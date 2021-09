Dopo il ritorno della Tennis Napoli Cup, torneo Atp anche al Poseidon Ercolano

Da zero a due in pochi mesi. Il tennis campano festeggia l’arrivo nel calendario internazionale del Challenger Atp del New Tennis Poseidon di Ercolano, in programma dall’11 al 17 ottobre prossimo. A giugno scorso era stato presentato il Challenger Atp del Tennis Napoli, che si disputerà appena una settimana prima, dal 4 al 10 ottobre. Ed ecco che magicamente, in pochi mesi, il tennis campano si ritrova da una desolante situazione di zero tornei internazionali, a due eventi Atp. Era dal 2011, quindi da dieci anni, che la provincia partenopea non ospitava nella stessa stagione due tornei di questo livello (allora li organizzarono il TC Napoli e il Green Park Posillipo). Poi, per quattro anni più nulla. Invece, è arrivata la bellissima sfida lanciata dall’organizzatore Cosimo Napolitano, manager di lungo corso ed ex tennista di livello internazionale, particolarmente legato alla Campania, sua regione di nascita, che offrirà agli appassionati della nostra regione due spettacoli sportivi di grande qualità. Dopo aver dato vita, con il presidente del Tennis Napoli Riccardo Villari, a un sodalizio basato su competenza e tradizione, Cosimo Napolitano ha proposto all’Atp di organizzare un altro Challenger, questa volta all’ombra del Vesuvio, in un territorio di storia e cultura tra Ercolano e Torre del Greco. Idea vincente e suggestiva e il New Poseidon ha accettato la sfida.

“Sarà per noi un ottobre magico – spiega Filippo Palumbo, responsabile organizzativo del club -. Giocheremo dal 3 ottobre la serie A1 e poi organizzeremo un Challenger Atp. Il massimo. Abbiamo storia sportiva, cultura e tradizione per poter avere successo tecnico e di pubblico. Per Ercolano sarà l’ingresso ufficiale nel grande tennis”.

Intanto, Il Challenger di Napoli, la Tennis Napoli Cup, si prepara a entrare nel vivo. E’ stata pubblicata la prima entry list del torneo che prenderà il via il 4 ottobre. Due i top 100 mondiali, lo spagnolo Carballes Baena e l’azzurro Travaglia, poi l’ex n.16 del mondo, il tedesco di Coppa Davis Kholschreiber e 14 nazioni rappresentate. Una gara internazionale che porterà in città e al Tennis Napoli in Villa, a inizio ottobre decine di professionisti, manager, coach, addetti ai lavori. E per gli appassionati, su otto giorni di gare, ben sei (dal 3 all’8 ottobre compreso) saranno a ingresso gratuito, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

In primavera, tra l’altro, è nato un circuito di tornei Open nazionali in Campania, la Road to Tennis Napoli Cup, ideata dal tecnico nazionale Angelo Chiaiese, che nelle varie tappe ha portato in campo quasi mille tesserati in regione. Un’operazione popolare con una chicca finale: la Road premia il primo classificato della classifica generale con l’assegnazione di una wild card per le qualificazioni al challenger del TC Napoli. Particolare il duello conclusivo, la prossima settimana nell’ultima tappa dell’Accademia Tennis Napoli: si affrontano il vesuviano tesserato proprio con il Poseidon Giovanni Cozzolino e il napoletano Emanuele Bastia, primi due dell’attuale ranking. Tra Napoli e il Vesuvio sarà un autunno di grande tennis.