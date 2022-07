Tennis Napoli Cup 2022, invitati anche Medvedev e Djokovic

Il vento del Grande Tennis soffia su Napoli. In appena un'ora di presentazione, al Tennis Club Napoli, ha preso forma la Tennis Napoli Cup 2022, il super torneo che fa il suo ingresso nel calendario dell'Atp Tour nella categoria Atp 250, dal 17 al 23 ottobre prossimo, con un montepremi record di 613mila euro. Per salutare la prima volta di un evento così grande sono arrivati al Circolo della Villa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, insieme con il presidente del Club Riccardo Villari e con l'organizzatore Cosimo Napolitano.

Napoli in vetrina, prima di tutto. Il 26 settembre inizieranno i lavori per la costruzione dell'Arena del Tennis, che torna dopo tre anni alla Rotonda Diaz (l'ultima volta era stata all'Universiade del 2019). «Sarà il campo centrale della Tennis Napoli Cup - spiega Villari - uno spettacolo nello spettacolo che ci invidierà il mondo. Abbiamo avuto coraggio, abbiamo accettato tutto pur di organizzare questo evento, la sfida è lanciata e vogliamo vincerla». Poi una chicca: «Sarebbe bello portare come ospite d'onore al torneo un grande del passato, un campione che ha vinto a Napoli negli anni '50 e '60. Penso a Mulligan, Hoad e Nastase, per noi il massimo». Tra passato e futuro Villari dà il via ufficialmente alla caccia ai migliori del mondo: «Lo dico io che non sono scaramantico: Napoli vuole in gara i più forti. Anzi, il migliore». E al momento il migliore del ranking mondiale è il russo Medvedev e il migliore per tutti è Novak Djokovic. Nascerà un'arena da 3700 posti a sedere, un super impianto sul mare di Mergellina e con di fronte Capri (la prevendita dei biglietti inizierà in tempi brevissimi con azzurroservice.net). L'organizzazione monterà una superficie dura in cemento (hard outdoor) come richiesto dall'Atp Tour. Al Tennis Napoli ce ne saranno altri 4 a disposizione: su due si giocherà il torneo, altri due saranno di allenamento. Dalla parte del mare, parallelamente al Club, nascerà un villaggio del tennis, con ingresso gratuito. Direttore del torneo sarà Angelo Chiaiese. «Saremo pronti, Napoli e la sua Arena saranno un'attrattiva irresistibile per gli appassionati. Da una parte il mare, dall'altra la Villa comunale che sta rinascendo dopo anni di abbandono e al centro il grande torneo di tennis. Le immagini del nostro evento faranno il giro del mondo», gongola il sindaco Manfredi.

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, invece, entra nei dettagli: «L'Atp 250 di Napoli è inserito in una data di calendario davvero importante, vicina alle Finals Atp di Torino. Tutti i migliori del mondo vogliono giocare il nostro Masters ed è molto probabile che in tanti saranno al via a Napoli, a caccia di punti Atp decisivi. Questo vale anche per i nostri migliori tennisti: abbiamo tre azzurri nel ranking Atp, Sinner, Berrettini e anche Musetti che daranno battaglia». Una dichiarazione che vale quasi come una promessa di poter applaudire i migliori azzurri alla Tennis Napoli Cup. I presupposti ci sono tutti. Un esempio per semplificare: domenica scorsa all'Atp 250 di Gstaad, in Svizzera (stessa categoria di Napoli), in finale c'erano il numero 5 del mondo Ruud e il nostro Berrettini. Come non sognare che Napoli sia almeno uguale se non migliore

«Abbiamo poco tempo a disposizione ma tanta voglia di vincere questa sfida - spiega l'organizzatore Cosimo Napolitano - ci aspettiamo la migliore risposta dagli sponsor e dal pubblico. Un'occasione che non potevamo perdere. Napoli ci ripagherà con passione e partecipazione». Regione Campania e Comune di Napoli sono già al fianco dell'evento, insieme alla Federtennis che ha avuto un ruolo decisivo nella nascita dell'evento. Sette giorni di gare (più due di qualificazione) e il sogno di arrivare a cinquantamila presenze totali alla fine del torneo. SuperTennis della Fit, trasmetterà il torneo in esclusiva, al vincitore andranno 250 punti Atp, quasi quanto se ne assegnano per i quarti di finale di tornei del Grande Slam come Parigi e Wimbledon. Un esempio calzante per capire fino in fondo quanto importante sia il nuovo Atp 250 di Napoli.