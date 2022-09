Tennis Napoli Cup Atp 250, Carreno Busta in tabellone

Un altro grande protagonista annuncia la sua partecipazione alla Tennis Napoli Cup - Atp 250, in programma dal 17 al 23 ottobre (con tabellone di qualificazione dal 15).

Sui campi in hard del Tennis Club Napoli giocherà anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 14 del mondo e 12 nella Race to Turin per le ATP Finals di novembre.

Ad agosto ha trionfato al Masters 1000 di Montreal, battendo in finale Hurkacz. In carriera ha vinto anche altri 6 titoli ATP: Mosca e Winston-Salem nel 2016, Estoril nel 2017, Chengdu nel 2019, Amburgo e Marbella nel 2021.

Nel 2019, con la Spagna, si è aggiudicato la Coppa Davis. All’Olimpiade di Tokyo2020 è salito sul podio conquistando la medaglia di bronzo.

La sua presenza si aggiunge a quelle già certe di Andrey Rublev, numero 9 del mondo, Roberto Bautista Agut, 21, e Gael Monfils. In attesa dell’entry lista ufficiale, che sarà diffusa lunedì dall’Atp, risulta iscritto anche l’azzurro Lorenzo Musetti.