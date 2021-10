Tennis Napoli Cup by Arnone, azzurri avanzano: 9 al secondo turno

Tennis Napoli Cup by Arnone targata Italia. Vincono in cinque e passano agli ottavi di finale: il numero 1 Stefano Travaglia, Riccardo Bonadio, Filippo Baldi, Andrea Pellegrino e il next gen azzurro Flavio Cobolli. Diventano così nove gli italiani in totale al secondo turno, se si aggiungono Brancaccio, Arnaldi, Moroni e Vavassori vittoriosi martedì scorso. E domani, giovedì, gli ottavi di finale si disputeranno tutti nella stessa giornata, con tutti gli azzurri in campo.

Nel dettaglio, Bonadio ha superato nel derby interrotto martedì il napoletano Giustino, 3-6 6-1 6-1, che ha risentito dello stop precedente per pioggia ed è apparso poco incisivo. Nell’altro derby, Andrea Pellegrino è piaciuto contro Jacopo Berrettini, battuto netto 6-2 6-4. Con qualche difficoltà di troppo passa anche Filippo Baldi, che piega il lucky loser, Petros Tsitsipas, il greco fratello minore del numero 2 del mondo Stefanos, 6-4 3-6 6-4. Le note più convincenti arrivano però dal numero 1 del torneo, l’azzurro di Coppa Davis Stefano Travaglia, questa settimana n.89 del mondo, che ha esordito alla Tennis Napoli Cup by Arnone con la vittoria netta su turco Kirkin, 7-6 6-3. E l’altra nota positiva arriva dal next gen, il 19enne Flavio Cobolli, da applausi nella sua prova contro l’olandese De Jong, superato 6-3 6-4. Travaglia e Cobolli si affronteranno uno contro l’altro in uno dei più attesi match degli ottavi.

Domani, giovedì, quindi, questi gli incontri degli ottavi in programma, con i tennisti italiani in campo (ingresso al Tennis Club Napoli, sempre gratuito fino a venerdì 8 ottobre compreso), dall’alto in basso del tabellone principale: Stefano Travaglia-Flavio Cobolli; Andrea Vavassori-Matteo Arnaldi, Filippo Baldi-Gian Marco Moroni; Raul Brancaccio-Zdenek Kolar (R.Ceca); Andrea Pellegrino-Yannick Hanfmann (Germania); Riccardo Bonadio-Mirza Basic (Bosnia). Gli altri ottavi: Griekspoor (Olanda)-Ritschard (Usa); Martin (Slovacchia)-Ajdukovic (Croazia).