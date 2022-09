Tennis Napoli Cup, centinaia di ragazzi pronti ad assistere al torneo Atp 250

La «Tennis Napoli Cup» apre alle scuole tennis d’Italia affiliate alla Fit. L’organizzazione dell’Atp 250, il torneo più prestigioso mai organizzato a Napoli, che si disputerà al Tennis Club Napoli, dal 17 al 23 ottobre prossimo, lancia la promozione che porterà centinaia di ragazzi a vivere l’emozione del grande tennis a Napoli. Per le scuole tennis l’organizzazione ha previsto una speciale tariffa ridotta per l’ingresso all’Arena Tennis Club Napoli, nei giorni da sabato 15 ottobre fino a mercoledì 19 ottobre compreso. La promozione partirà lunedì 12 settembre e sarà valida fino a tutto il 12 ottobre. Ogni Scuola Tennis potrà richiedere fino a 30 biglietti al giorno al prezzo scontato di euro 5,60, biglietti validi esclusivamente per le sessioni diurne del torneo.

Le richieste per aderire alla promozione dovranno essere inviate all’indirizzo email info@azzurroservice.net e dovranno arrivare entro e non oltre le 23,59 di mercoledì 12 ottobre. Dopo l’approvazione della richiesta, la segreteria organizzativa della «Tennis Napoli Cup» provvederà ad inviare un codice promozionale valido per l’emissione di 30 biglietti al giorno. La promozione sarà valida fino a esaurimento posti in tribuna II anello non numerato dell’Arena «Tennis Napoli Cup».