All'Open del Vomero domina De Maio, Bastia leader Road to Tennis Napoli

Mauro De Maio fa centro al Tennis Club Vomero. Il diciannovenne tennista irpino (2.2), già in classifica mondiale Atp, ha vinto senza perdere un set l’Open del Vomero, Trofeo Auto Bruognolo. Mauro, che giocherà in autunno la serie A2 proprio per il club collinare e che è già in classifica mondiale Atp, ha battuto in finale il napoletano Emanuele Bastia (2.3) 6-1 6-0 mentre in semifinale ha superato Giovanni Cozzolino (2.3) 6-2 e ritiro.

L’altro semifinalista è stato Andrea Palmese (2.4), 7-6 7-5. Nei quarti giungevano Marco Navarra, Valerio Perruzza, Marco Zotti e Pasquale De Giorgio. In totale 108 iscritti, con direttore di gara Morena d’Atri e giudice arbitro Mario Di Pietro.

Alla premiazione hanno partecipato il presidente del TC Vomero Dino Causa e il direttore sportivo Fabrizio Sbriglia. L'Open del Vomero fa parte dei sei tornei inseriti nel circuito Road to Tennis Napoli Cup, con il vincitore della classifica finale che otterà una wild card per le qualificazoni del Challenger Atp di ottobre al TC Napoli. Con la finale ottenuta al Vomero, Bastia banza al comando della Road quando mancano tre prove alla fine (Open di Avellino, Agropoli e Accademia Napoli).