Matteo Berrettini è sempre più vicino alla ATP Finals di Londra. Anche se non è ancora sceso in campo a Bercy (lo farà stasera contro Tsonga), il tennista romano ha visto aumentare le proprie chance grazie all'eliminazione dello spagnolo Roberto Bautista-Agust, uscito oggi di scena battuto 7-6 7-6 dall'australiano Alex De Minaur. Fuori anche David Goffin e John Isner, che erano ancora matematicamente in corsa per Londra, battuti rispettivamente dal bulgaro Dimitrov e dal cileno Garin.

Ultimo aggiornamento: 19:55

