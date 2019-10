Il campione in carica Karen Khachanov è stato eliminato al 2° turno del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy (veloce indoor, montepremi 5.207.405 euro). Il russo, numero 8 del mondo e del seeding, cede al tedesco Jan-Lennard Struff, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 3-6, 7-5 in due ore di gioco.



Andreas Seppi subito fuori al torneo di Parigi-Bercy. Il tennista altoatesino, entrato nel tabellone come lucky loser al posto di Roger Federer che ha dato forfait per preparare al meglio le Atp Finals, è stato battuto dal moldavo Radu Albot, in due set per 7-6, 7-6. Domani scenderanno in campo anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini, entrambi in corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Londra. Il 32enne ligure affronterà il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n.28 del ranking, mentre Berrettini troverà il francese Jo-Wilfried Tsonga, n.35 Atp.