Un'indagine per «truffa organizzata» e «corruzione attiva e passiva» è stata aperta a Parigi in relazione a un match degli Open di Francia al. Secondo i quotidiani 'Die Welt' e 'L'Equipè, la sfida in questione sarebbe quella del primo turno del doppio femminile che, il 30 settembre scorso, ha opposto la coppia formata dalle romenea quella composta dalla russae dall'americana. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe in particolare il doppio fallo della Sizikova con cui la partita si è chiusa a favore delle romene. Gli investigatori avrebbero appurato che c'è stato un flusso anomalo di giocar sul successo di Mitu-Tig.