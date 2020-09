Si chiude all’esordio l’esperienza di Fabio Fognini in questa versione del tutto eccezionale - ma finora anche molto positiva per gli azzurri - degli Internazionali Bnl d’Italia. Reduce dal lungo stop e dall’intervento alle caviglie, il ligure ha ceduto al francese Humbert con il punteggio di 7-5 7-6(4). Dopo due ore di lotta in campo, Fabio torna a casa con un bilancio comunque positivo. «Sono contento perché ho fatto un grande passo avanti ed era l’obiettivo di questa partita» ha ammesso il 33enne in conferenza stampa. «In campo ripetevo spesso “automatismi”, è la mia parola chiave, perché mi mancano proprio quelli. Comunque non vado via deluso, anzi credo che avrei meritato il terzo set. Posso dirmi soddisfatto al 99 per cento. Soffro ancora a giocare, ma è un percorso che devo affrontare e prendere di petto. Essere ancora vicino ai top-10 dopo il lungo stop fa ben sperare. La mia vittoria di oggi è questa». «Cosa farò adesso? Giocherò Parigi e poi tirerò le somme» ha poi aggiunto Fabio spiegando i suoi programmi. «Successivamente con Corrado (Barazzutti, ndr) decideremo se provare a giocare sul veloce. Ho fatto un grande balzo in avanti rispetto a due settimane fa, ancora non sono veloce come potrei, ma l’obiettivo di questo 2020 è giocare come oggi». Da veterano del circuito, Fabio dà anche uno sguardo ai giovani che stanno regalando belle speranze al tennis italiano. «Sono molto felice per i ragazzi, io mi diverto con loro, ci alleniamo insieme. La cosa bella è che io sono quasi un ex ma sono ancora qui».



Si ferma anche la corsa del torinese Lorenzo Sonego, terzo azzurro nel ranking mondiale (attuale numero 47 Atp), sconfitto dal solido norvegese Ruud con il punteggio di 6-3 6-4. Domani, però, l’Italia potrà consolarsi con un portacolori nei quarti: ad aprire il programma del Campo Centrale sarà infatti il derby tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, seguito dai match dei numero 1 Simona Halep (contro l’ucraina Yastremska) e Novak Djokovic (contro il connazionale Krajinovic). In serata, Rafa Nadal contro l’altro serbo Lajovic. In contemporanea con Berrettini e Travaglia, l’altro azzurro già agli ottavi, il 19enne Jannik Sinner, che sfiderà il bulgaro numero 15 Grigor Dimitrov.



Invece in serata è continuata la favola di Lorenzo Musetti al Foro Italico. Dopo aver incantato superando Stan Wawrinka all'esordio in un Master 1000, il 18enne carrarino ha eliminato anche il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 42'. Musetti si qualifica così agli ottavi di finale e giocherà contro il vincente della sfida tra Monfils e Koepfer. Ultimo aggiornamento: 22:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA