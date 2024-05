Tennis, assegnati gli scudetti under 12: brindano Sammaritano e New Tennis Torre del Greco

I giovani campioncini campani del futuro si sono dati battaglia, senza risparmiarsi nell’ultimo fine settimana che assegnava gli scudetti regionali a squadre per le categorie under 12. I maschietti hanno disputato la final four sui campi del Tennis Club Capri, struttura resa celebre dalla passione dell’ex arbitro internazionale Peppino Di Stefano ed oggi gestita con passione da Giovanni Di Stefano e Francesco Della Corte. La vittoria è andata ai piccoli gladiatori del Gruppo Tennistico Sammaritano di Santa Maria Capua Vetere che hanno superato in finale i pari età dell’Accademia Tennis Napoli A. Nella finalina per il podio il Tennis Club Vomero ha avuto la meglio dell’Accademia Tennis Napoli C.

Grande soddisfazione in casa sammaritana per la performance della squadra che ha centrato così la qualificazione alle fasi nazionali di categoria. Il tecnico Angelo Cantelmo ha potuto contare nel corso della manifestazione sul tenace e determinato doppista Clemente Melisi, Michele Gentile, che ha concluso da imbattuto la competizione e il figliolo Roberto Cantelmo, neo convocato per rappresentare l’Italia under 11 a Bournemouth nell'International Team Trophy.

«E’ una grande gioia nonché il primo tassello per un futuro che speriamo florido – racconta il presidente del GT Sammaritano Rosario Capitelli – innanzitutto per questi ragazzi che ci mettono il cuore.

Dal canto nostro non possiamo far altro che continuare a lavorare per consentire loro di esprimersi nelle migliori condizioni possibili».

In campo femminile le final four si sono invece disputato sui campi del circolo collinare del TC Vomero. E la vittoria con relativo scudetto di categoria se l’è aggiudicata la compagine del New Tennis Torre del Greco, facendo en plein con tre vittorie su altrettante partite disputate. L’ex professionista della racchetta Giancarlo Petrazzuolo punta forte su Viola Visone e Anna Polito che in finale non hanno lasciato scampo alle ragazze dell’Avellino Tennis Academy. Podio per il GT Sammaritano a scapito delle padrone di casa del Vomero.

La grande festa del TC Vomero con le campionesse del New Tennis Torre del Greco

«Si è trattato di due eventi di grande successo – ha dichiarato Virginia Di Caterino, presidente della Fitp Campania – e i tanti sorrisi di questi giovani tennisti lo confermano. Abbiamo inteso destinare i maschietti a Capri proprio per gratificare gli addetti ai lavoro dei circoli del Golfo, costretti quotidianamente a sobbarcarsi vere e proprie sfacchinate per raggiungere la terra ferma e assecondare la loro passione. Preannuncio che non ci fermeremo qui perché a giugno andremo al TC Lido di Ischia per le final four Under 14 maschili. Sulle finali del Vomero poco da aggiungere: lì il tennis è storia consolidata di una regione, lo dimostrano numeri e risultati, in costante crescita».