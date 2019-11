Ultima giornata di campionato nella serie A1 di tennis. Il TC Vomero cerca domani il colpo in Puglia per conquistare la salvezza in massima serie anche per il 2020. Serve vincere contro il Maglie, nell’ultima giornata di campionato (girone 4), con qualsiasi punteggio (il via alle ore 10, diretta live score su federtennis.it); un pareggio e, ovviamente, la sconfitta, costringerebbe il club collinare a disputare i playout retrocessione in programma il 24 novembre e il 1 dicembre prossimi. La formazione napoletana punterà tutto sul “gruppo napoletano” della squadra: Gianmarco Cacace, Mariano Esposito e Giuseppe Caparco, con l’innesto dell’olandese Miliaan Niesten, in classifica mondiale Atp di doppio; in squadra anche Gianluca Di Nicola, il “seconda” che sta disputando la prima stagione con il circolo collinare.



In classifica il Vomero del presidente Carlo Grasso è ancora secondo con 5 punti, insieme proprio con il Maglie e con il Prato che sempre oggi parte nettamente sfavorito contro la capolista Messina. A parità di punti proprio con il Maglie i napoletani sono battuti dal numero di set conquistati (attualmente 16-12 per i pugliesi); solo con una vittoria il secondo posto sarebbe assicurato.



L’altra squadra campana, il New Torre del Greco, nel girone 3, è già matematicamente seconda e quindi salva e questa mattina sui nuovissimi campi dell’Anthares Giugliano può godersi una passerella finale contro la capolista Park Genova; nel 2020 sarà comunque ancora in serie A1. © RIPRODUZIONE RISERVATA