Il torneo Atp 500 di Washington, con il quale sarebbe dovuto ripartire il circuito maschile di tennis il prossimo 13 agosto, è stato annullato: lo hanno annunciato, con una nota congiunta l'Atp e gli organizzatori del torneo, nella quale si sottolinea che è stato deciso di annullare l'evento «per le continue incertezze che incidono sulla capacità di rispettare le scadenze di pianificazione degli eventi chiave». L'ATP - prosegue la nota - continua a lavorare a stretto contatto con l'USTA sugli Western & Southern Open e gli US Open, che dovrebbero svolgersi back to back a New York, a partire dal 20 agosto. «Ô deludente che a causa di questi tempi senza precedenti, il Citi Open non sarà in grado di andare avanti quest'anno», ha dichiarato Andrea Gaudenzi, presidente di ATP. «So quanto duramente Mark Ein e il suo team abbiano lavorato per adattarsi a condizioni nuove e in continua evoluzione e vorrei riconoscere il loro eccezionale impegno nell'organizzazione dell'evento. Sfortunatamente al momento ci sono ancora molti fattori in gioco che sono al di fuori del nostro controllo. Non vediamo l'ora che il Citi Open ritorni come uno dei nostri eventi americani caratteristici nel 2021». «Dopo mesi di instancabile lavoro da parte del nostro team e stretta collaborazione con i nostri numerosi stakeholder - le parole del presidente del Citi Open di Washington, Mark Ein - abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare che purtroppo dobbiamo rimandare il 52/o Citi Open all'estate del 2021. Mancano solo 23 giorni all'inizio del torneo, e ci sono troppi problemi esterni irrisolti, tra cui varie restrizioni ai viaggi internazionali e preoccupanti tendenze in materia di salute e sicurezza, che ci hanno costretto a prendere questa decisione». Ultimo aggiornamento: 17:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA