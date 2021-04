Atp Sardegna Open, Sonego in finale

Lorenzo Sonego è il primo finalista degli Atp 250 Sardegna Open a Cagliari. Il tennista torinese ha battuto in tre set lo statunitense Taylor Fritz (6-4, 5-7, 6-1) e domani alle 13 sul centrale del TC Cagliari giocherà lo scontro decisivo contro il vincitore dell'altra semifinale tra Basilashvili e Djere. Per Sonego è la prima finale in carriera in terra rossa. Non basta: sarà impegnato nel pomeriggio, in tandem con Vavassori, anche nella finale del doppio contro la coppia Bolelli- Molteni.