Sonego trionfa nell'Atp Sardegna Open, battuto in finale Djere 2-6 7-6 6-4

Lorenzo Sonego vince gli Atp 250 Sardegna Open di Cagliari. Il tennista piemontese ha battuto in tre set (2-6, 7-6, 6-4) il serbo Laszlo Djere al termine di una partita maratona di tre ore e un minuto. Per Sonego è il secondo titolo Atp nella carriera da singolarista. Ieri sempre a Cagliari aveva vinto il suo primo titolo Atp in doppio in coppia con Andrea Vavassori. Importantissimo il secondo set vinto al tie break dall'azzurro. Nell'ultimo set decisivo il break al quinto game, poi Sonego ha sempre mantenuto il servizio sino alla fine. Per il torinese, che sabato si era imposto anche nel doppio, si tratta del 2° titolo Atp dopo quello di Antalya 2019: da domani sarà n° 28 del mondo