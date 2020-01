Serena Williams rompe il digiuno e torna a vincere un titolo dopo la maternità. La campionessa statunitense si è imposta nella finale ad Auckland battendo 6-3 6-4 la connazionale Jessica Pegula e fa festa a tre anni dall'ultimo successo. La Williams, che raggiunge così 73 trofei in carriera, non aveva vinto un set nelle tre occasioni in cui era arrivata a giocarsi il titolo dal rientro dopo la nascita della figlia, Alexis Olympia, avvenuta a settembre del 2017: battuta in due set a Wimbledon e allo Us Open, si era ritirata nel primo parziale a Toronto contro Bianca Andreescu. Serena Williams, che sarà al via degli Australian Open il prossimo 20 gennaio per inseguire il 24/o slam, ha annunciato che donerà l'intero prize money del torneo al fondo contro gli incendi in Australia, e per lo stesso motivo metterà all'asta tutti i vestiti che ha utilizzato nel corso del torneo. Ultimo aggiornamento: 15:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA