Torna il grande Tennistavolo a Napoli. L'8 e il 9 gennaio, alla Palestra Partenope ai Cavalli di Bronzo a Napoli, si svolgerà la fase finale della Coppa Italia assoluta maschile e femminile di tennistavolo 2021. Partecipano le prime 4 squadre classificate in serie A1 maschile e femminile. La manifestazione è organizzata dalla FITeT Napoli, guidata da Sergio Roncelli, in collaborazione con la FITeT Campania, l'ARUS e la Pol. Partenope Napoli.

In campo maschile in evidenza Marco Rech D'Aldosso, attuale Campione Italiano Assoluto in carica. Fra i numerosi atleti stranieri da evidenziare i due imbattuti atleti dell'Apuania Carrara, il croato Andrej Gacini ed il Russo Alexsandr Shibaev. In campo femminile, insieme alle forti italiane Debora Vivarelli e Gaia Monfardini, da ricordare, fra la folta colonia di straniere, le atlete cinesi Maria Xiao e Yang Xiaoxin del Castelgoffredo e la polacca Magdalena Sikorska del TT Norbello Sardegna.