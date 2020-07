Kartodromo avellinese "Iscaro" di Chianche protagomista domenica con la classica Coppa Città di Chianche, giunta alla sesta edizione, valevole come terza prova del Campionato Regionale 7 zona Campania, recupero della gara originariamente prevista ad aprile.



Appuntamento dedicato al karting di base secondo la nuova formula prevista dall’Acisport. In pista baby piloti a partire dai sei anni con l'entry level 60 CC dedicata ai piloti dai 6 ai 9 anni, la 60 Mini nazionale 2015-2020 e quella Internazionale, con i mezzi di nuova omologa. Poi cadetti dagli 11 ai 14 anni conI mezzi del Tdm Iame x30 Junior ed Okj (140 Kg), junior dai 14 anni , con i mezzi dei Tdm Iame X30 Senior ed OK (145KG) .



Con i mezzi a marce si parte con la 125 Kz2, classe regina ed la semiprofessionale 125 Kznazionale divisa in junior (15-24), Under (25-39), over (40 in su), ed infine la 125 gentleman Kz Amatori, classe Club, per i piloti amatoriali clienti del kartodromo ,divisi in Best driver, con i motori più recenti, Kz Gentlemen, con motori piu datati e principianti per i neofiti.



Di scena anche lo Challenge Rotax, che disputa qui il 3 round del Campionato di Area, con le categorie Mini e Micro Rotax, MAX e DD2 . La formula di gara è quella collaudata con prefinale e finale, preceduta dalle qualifiche con sistema open. © RIPRODUZIONE RISERVATA